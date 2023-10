Davi Kneip e Melody serão atrações em aniversário de Flay

Davi Kneip e Melody são as atrações da festa de aniversário da cantora Flay. A anfitriã também irá se apresentar no evento. A festança será restrita para convidados e promete parar a capital paulista nesta quarta-feira (18/10). O DJ e cantor, que está no elenco do "De Férias com Ex Salseiro Vip", falou sobre a apresentação.

"Fico feliz de ser uma das atrações de uma data tão importante para Flay. Ela é muito talentosa e vem cada dia mais conquistando seu espaço. Estou preparando uma setlist para não deixar ninguém parado, com hits e com a presença dos meus lançamentos mais recentes. Posso garantir que vou elevar a energia das pessoas e fazer o evento virar um bailão", diz.

Antes da comemoração de Flay, Davi se apresentou junto a Kadu Martins, Dj Zullu e Zeeba na festa de lançamento do perfume de Key Alves, que aconteceu nesta terça-feira (17/10). O jovem tem vários singles de sucesso, como "SentaDONA", que chegou a ganhar um remix com a participação de Luísa Sonza.