João Côrtes estrela seu primeiro monólogo já com ingressos esgotados

O ator João Côrtes está prestes a retornar aos palcos com a estreia do monólogo "Invisível". Com texto de Moisés Bittencourt e direção de Fernando Gomes, o espetáculo estreia no dia 21 de outubro, às 21h, no FITA, que acontece em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Durante o festival, outras grandes crias do teatro se apresentarão, como a Camila Morgado com "A Falecida", e Milhem Cortaz, com "Diário de um louco".



O drama “Invisível”, que aborda o tema sensível e intenso dos relacionamentos abusivos, traz o artista interpretando Eduardo, personagem que vive uma relação conturbada com o namorado Michel. Isso se agrava ainda mais quando eles decidem morar juntos. Eduardo, por muito tempo, sofreu violência física e psicológica dentro de casa — durante sua infância e adolescência provocadas por seu pai, e hoje sofre com seu parceiro, até que um dia decide denunciar.

Atualmente, João tem ganhado destaque na televisão como Celso Tadeu, na produção da Globo "Encantado's". Além disso, já existe a promessa de que seu personagem crescerá ainda mais nas próximas temporadas da série. E não para por aí! Ele também integra o elenco de "Rio Connection", parceria da Globo com a Sony, em que interpreta o diplomata bon-vivant Alberto Martin. A trama, inteiramente em inglês, também conta com nomes nomes como Maria Casadevall e Marina Ruy Barbosa.