Pocah quebra o silêncio após ser vaiada no show do RBD

Após ser vaiada pelos fãs do RBD ao lado de Larissa Manoela e Bruna Griphao, a cantora Pocah quebrou o silêncio e finalmente se pronunciou sobre o constrangedor episódio. As vaias aconteceram porque os fãs ficaram revoltados com os privilégios que eles tiveram de assistir ao show de uma área reservada bem colada ao palco, e ainda ter acessado o backstage para conhecer a cantora Dulce María.

No Twitter, a funkeira revelou que foi convidada para assistir ao show e mencionou os "privilégios" que tanto deixaram o público presente revoltado. "Eu nem ia falar nada, porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade!", começou falando a cantora, que revelou que realizou um sonho de infância, já que na última passagem dos mexicanos por aqui, ela não tinha condições financeiras de ir ao evento, que aconteceu no Maracanã.

"Quando o RBD veio ao Brasil, em 2006, eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje, com 18 anos sendo fã da banda, meu trabalho me trazer a chance de ter esse tal 'privilégio' em ser convidada pra assistir ao show de pertinho (e quem dispensaria?). E é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem pra sempre comigo", completou Pocah.

Após o pronunciamento de Pocah, um internauta respondeu o desabafo da cantora, dizendo que o problema, na verdade, não era o fato de os artistas terem privilégios, e sim o descaso de não dar a chance aos fãs, que acamparam na porta do estádio meses antes para conseguir um lugarzinho mais perto possível do palco, de ter a mesma experiência 'privilegiada'.



Fãs rebatem

"O problema não está em vocês terem privilégios, e sim os fãs que se matam em filas e etc não terem nem a CHANCE de ter privilégio nenhum, um sorteio que fosse, e ainda ficar 50 metros longe do palco pra vocês ficarem bem à vontade", desabafou o seguidor.

E Pocah prontamente respondeu: "E eu que sou responsável por organizar sorteio pra ser vaiada?", questionou a cantora. Vale lembrar que, por pouco, Pocah não chegou a tempo de visitar o backstagem e conhecer pessoalmente a cantora Dulce Maria. Ela pegou um engarrafamento a caminho do show e teve que apostar numa corrida de mototáxi para conseguir chegar no evento.

