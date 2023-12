Maiara e Fernando retomam namoro escondido, mas são expostos

Maiara, dupla de Maraisa, e Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, voltaram a ser assunto nas redes sociais. Desta vez, por conta de uma nova reconciliação dos dois. Segundo o site Movimento Country, os dois teriam reatado o relacionamento pela 13ª vez. Contudo, diferente das vezes anteriores, preferiram manter o romance fora dos holofotes.

De acordo com a publicação, os cantores não estão querendo lidar com as críticas que costumam receber por serem considerados um casal ioiô. Ocorre que, sempre que retomam o relacionamento, ambos costumam ser constantemente atacados nas redes sociais.

Contudo, após o último término, o imprevisível aconteceu: Maiara engatou um romance com outro, enquanto Fernando seguiu curtindo a pegação da vida de solteiro. Ela, por sua vez, namorou o também cantor Matheus Gabriel. O relacionamento dos dois chegou ao fim em outubro deste ano. Eles foram flagrados juntos pela primeira vez em abril, quando saíram juntos de uma apresentação da dupla Maiara e Maraisa no Sul do país. Desde esse dia não se desgrudaram mais.

O romance teve direito a um pedido de namoro super romântico, no Dia dos Namorados. Além disso, eles trocaram até alianças. E quando os fãs da artista acharam que o relacionamento havia engrenado de vez, ela veio a público para anunciar o término. Primeiro chorou numa live e depois postou um texto sobe o fim da relação.

"Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão!", postou ela, na ocasião, na rede X, o antigo Twitter.