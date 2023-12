Távila Gomes termina com Luva de Pedreiro na reta final da gravidez

Na reta final da gestação de seu primeiro filho, Távila Gomes teria terminado o relacionamento o influenciador digital, Luva de Pedreiro, pai da criança. A bióloga de 27 anos teria colocado um ponto final na relação, após mais uma crise entre o casal.

Segundo fontes do jornal Extra, o bebê, que é um menino, agora deve se chamar Davi. Anteriormente, Luva havia anunciado publicamente que o nome da criança seria Cristiano Ronaldo, em homenagem ao seu ídolo do futebol. A escolha do nome anterior sempre foi um desejo do pai.

O casal até vinha acertando os pontos, após diversas crises desde que engataram o namoro e engravidaram. E estava tudo bem até o último fim de semana, quando eles curtiram juntos um show em São Paulo e até posaram agarradinhos no evento. Contudo, uma nova briga fez com que Távila terminasse o namoro com Luva.

O motivo do desentendimento não foi divulgado até o momento. Távila Gomes e Luva de Pedreiro ainda não se pronunciaram sobre. notícia do novo término do casal.

Quem é Távila Gomes

Antes de começar a se relacionar com Luva de Pedreiro e engravidar do influenciador, Távila Gomes trabalhava como recepcionista de eventos pelo Brasil. O primeiro encontro teria acontecido na "Farofa da Gkay", em dezembro do ano passado. Na ocasião, Luva marcou presença apenas no último dia do evento. Os dois teriam começado a flertar quando Távila trabalhava recepcionando os convidados da "Farofa da Gkay" no aeroporto para levá-los até o hotel do evento.