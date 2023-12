Maiara abre o jogo sobre suposta volta com Fernando Zor

Após a notícia de que os cantores Maiara, dupla de Maraisa, e Fernando, dupla de Sorocaba, teriam reatado o namoro às escondidas, a artista se pronunciou sobre o assunto. Através de sua assessoria de imprensa, Maiara abriu o jogo e revelou se voltou ou não com o ex-companheiro.

“Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e estava viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de Fake News!”, esclareceu a equipe da sertaneja, em nota enviada ao portal LeoDias.

Esta é a segunda vez que surgem especulações de que o casal voltou a se relacionar. Os dois terminaram em março deste ano, pela 12ª vez. De lá pra cá, Maiara já engatou outro namoro, com o cantor Matheus Gabriel, com quem ficou junto por seis meses. Eles terminaram em outubro.

Os rumos de reconciliação

Segundo o site Movimento Country, os dois teriam reatado o relacionamento pela 13ª vez. Contudo, diferente das vezes anteriores, preferiram manter o romance fora dos holofotes. De acordo com a publicação, os cantores não estão querendo lidar com as críticas que costumam receber por serem considerados um casal ioiô. Ocorre que, sempre que retomam o relacionamento, ambos costumam ser constantemente atacados nas redes sociais.

Contudo, após o último término, o imprevisível aconteceu: Maiara engatou um romance com outro, enquanto Fernando seguiu curtindo a pegação da vida de solteiro. Ela, por sua vez, namorou o também cantor Matheus Gabriel. O relacionamento dos dois chegou ao fim em outubro deste ano. Eles foram flagrados juntos pela primeira vez em abril, quando saíram juntos de uma apresentação da dupla Maiara e Maraisa no Sul do país. Desde esse dia não se desgrudaram mais.