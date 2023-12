Travesti é presa por golpe usando nome de Yasmin Brunet

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil prendeu preventivamente uma travesti, por suspeita de aplicar um golpe de mais de R$ 350 mil, usando o nome da modelo Yasmin Brunet. A filha de Luiza Brunet, inclusive, já havia denunciado este mesmo golpe em suas redes sociais. O caso aconteceu em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Segundo a polícia, Dionatan Hobs se passava por assessora de Yasmin para conseguir aplicar o golpe. A suspeita prometia campanhas publicitárias com Yasmin Brunet, inclusive com menções a nomes de grandes marcas, e induzia a vítima a realizar diversas transferências bancárias.

Ao portal g1, a defesa de Dionatan Hobs disse que o processo corre em sigilo e não há nada a declarar no momento. Já a assessoria de Yasmin Brunet informou que foi avisada pela polícia sobre a prisão, mas a modelo optou por não se manifestar sobre o assunto.

Vítima ameaçada

De acordo com as investigações, uma das vítimas vinha sendo ameaçada pela criminosa de ter imagens íntimas suas vazadas por ela nas redes sociais. Ocorre que Dionatan Hobs ficou com as senhas das redes sociais desta vítima e utilizou isso contra ela.

"A vítima também alegou que enviou uns vídeos íntimos à suspeita, pois teria sido induzida nesse sentido", informou o delegado Ícaro Malveira, responsável pelo caso. Dionatan ainda é investigada por crimes parecidos no estado do Paraná.

A Polícia Civil também revelou que a Justiça autorizou o bloqueio das contas da investigada e da mãe dela. Após ser detida, Dionatan já foi encaminhada ao Complexo Prisional do Vale do Itajaí, em Itajaí, na mesma região.