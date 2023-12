Cauã Reymond detalha desespero em episódio de ataque de pitbulls

Em recente entrevista, Cauã Reymond relembrou os momentos de pânico que passou ao lado da filha, Sofia, após dois pitbulls terem avançado neles no condomínio onde moram, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu em 2022 e os cachorros em questão são do rapper Orochi, vizinho da família.

Cauã e Sofia caminhavam pelo condomínio com o cachorro do ator, Romeu, da raça rottweiler, quando se depararam com os pets do rapper, da raça pitbull, vindo na direção deles. O ator teve medo que algo acontecesse com a filha, mas, por sorte, foram protegidos por Romeu.

"Botei ele [Romeu] na coleira e falei: vou levar ele pra dar uma volta com a gente. E a gente caminhava no condomínio, o portão [do Orochi] estava aberto e os dois cachorros do Orochi saíram e vieram na nossa direção. Parecia até um filme. Eu falei: isso não tá acontecendo... E aí, graças a Deus o Romeu protegeu a gente e botou os dois cachorros pra correr. Nunca o vi tão orgulhoso de si mesmo. Defendeu a família", relembrou Cauã, em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do site Glow News.

Ainda segundo Cauã, na hora a sensação foi de muito nervosismo. "Mas a gente fica muito nervoso, quando você pensa que a sua filha poderia ter sido atacada por um cachorro como um pitbull", comenta o galã da TV Globo.

Conversa com Orochi

Na sequência, ele contou que, após a tentativa de ataque dos cães, teve uma conversa sincera com Orochi. "Mas depois a gente se entendeu. Eu falei com ele [Orochi] e eu acho que tudo é uma conversa. Parece que foi um acidente que aconteceu, um funcionário dele que deixou o portão aberto. Foi o que ele falou. Mas a admiração continua", disse.



Por fim, Cauã deixou claro que, apesar do medo que passou, defende os cachorros de raças propícias para serem cães de guarda, como é o caso dos pitbulls. "E é importante não falar mal da raça pitbull, porque o cachorro que é cão de guarda é um cachorro que protege a casa. Quem errou foi quem deixou o portão aberto. O cachorro cumpriu a função dele", completou o ator.