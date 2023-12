Beyoncé deixa o Brasil após aparição relâmpago em Salvador

Beyoncé jogou um verdadeiro balde de água fria nos fãs brasileiros, após desembarcar de surpresa no país, na noite desta sexta-feira (21). A cantora fez uma aparição relâmpago em Salvador, onde marcou presença na festa exclusiva Club Renaissance, que promove a pré-estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé", que terá uma sessão especial para fãs brasileiros. Contudo, logo após participar do evento, a artista logo embarcou de volta para os Estados Unidos.

Os fãs tinham a expectativa de que a artista ficaria um pouco mais na cidade, por conta dos rumores de que ela iria conhecer as praias de Trancoso. Mas, ainda na madrugada, Beyoncé já estava em vôo de volta ao seu país. Mas, antes mesmo de chegar em solo norte-americano, a cantora abriu um álbum de fotos no feed de seu Instagram oficial, com fotos da aparição relâmpago no Brasil. Nas imagens, inclusive, ela segura uma bandeira do nosso país.

Durante o evento, a cantora agradeceu ao público brasileiro pelo carinho e exaltou os fãs de Salvador, ao surgir enrolada em uma bandeira do estado. "Não há ninguém como vocês. A primeira e única, Bahia. Quero que vocês curtam o resto da noite. Estou muito feliz de ver vocês todos", falou a popstar.

Beyoncé ainda aproveitou para lamentar por não ter conseguido trazer "Renissance Tour" ao país. “Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance”, disse a artista.

Bruna Marquezine ainda brincou com a declaração da cantora. "Que não foi possível o que. Pega emprestado o cavalo da Ana Castela e canta pra gente", pediu a atriz. E a própria Ana Castela também entrou na brincadeira. "Hello, Beyoncé, eu tenho um, qualquer coisa", avisou a Boiadeira, ao compartilhar a foto do icônico cavalo usado em algumas de suas maiores apresentações.

a Ana Castela oferecendo o cavalo dela pra beyonce KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/wb6zqznTE4 — eve (@ierznec) December 22, 2023

que não foi possível o que pega emprestado o cavalo da ana castela e CANTA PRA GENTE https://t.co/jqfarixrlK — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) December 22, 2023