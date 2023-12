Nicolas Prattes se explica após suposta notificação de aplicativo gay

Nicolas Prattes foi surpreendido ao vivo, durante sua participação no 'Encontro", com uma notificação em seu celular, enquanto conversava com Patrícia Poeta por chamada de vídeo. Contudo, a reação do ator deixou a web com a pulga atrás da orelha. Ocorre que Nicolas tentou disfarçar e fingir naturalidade no momento em que percebeu a notificação.

Para quem não está entendendo, a coluna explica: o som da notificação em questão é idêntico ao do aplicativo Gridr, uma espécie de tinder para usuários LGBTQIA+. Após internautas terem identificado o barulho da notificação e repercutirem o caso nas redes sociais, o ator veio a público se explicar e mostrar que, na verdade, a notificação foi 'culpa' da produção do programa.

Ele compartilou o áudio de uma conversa com a produtora da atração, no qual ela afirma que o barulho era de outra notificação e que nem era do smartphone dele. “Fica tranquilo, querido, não era o seu [telefone] mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião [da chamada de vídeo], a mesma que você estava. O doido é que ninguém tem o link dessa reunião”, disse a produtora da TV Globo.

Contudo, na web, os internautas não acreditaram muito na versão do ator e ficaram animados com a possibilidade de ele estar explorando mais sua sexualidade, após o término do namoro de 1 ano com Luiza Caldi. "Gente, ele é gay? Eu tô CHOCADO! Meu Deus! Eu quero esse homem", comentou um internauta.

Entretanto, também teve quem estivesse convicto de que o som, na verdade, era das notificações do iphone. "É o som Gota do iPhone pra notificação padrão. Pra tristeza de nós gays sedentas", lamentou um seguidor, na rede X, antigo Twitter. Houve, ainda, quem suspeitasse que o barulho era das notificações da plataforma Skype, de chamadas de vídeo.

????AGORA: Nicolas Prattes posta áudio da produção do #Encontro falando sobre barulho, após viralizar suposta notificação do Grindr no ao vivo.



pic.twitter.com/U2cTncYMmK — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) December 26, 2023

morrendo com o grindr do Nicolas Prattes entregando ele ao vivo no encontro pic.twitter.com/YYSSbWDmkp — Matheus (@odontinho) December 26, 2023