Renan Bolsonaro curte Balneário com empresária e dá buquê de flores

Renan Bolsonaro está curtindo o fim de ano em Balneário Camburiú, Sul do país. A coluna Mariana Morais descobriu que o filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, foi recebido no local pela empresária e influenciadora digital, Daiane Marchetti.

Os dois têm sido vistos por lá no maior clima de intimidade e, inclusive, o jovem presenteou a moça com um buquê de rosas vermelhas enorme, durante um encontro. O presente levantou ainda mais suspeitas de esteja rolando algo entre os dois. Contudo, nenhum dos dois se manifestou até o momento sobre o assunto.

Neste ano, Renan Bolsonaro foi alvo de uma grande polêmica, após ter sido exposto publicamente por seu ex-assessor, Diego Pupe. O rapaz alega que os dois teriam tido um relacionamento amoroso e que, inclusive, teriam tido relações sexuais.

Renan Bolsonaro, por sua vez, negou todas as afirmações de Pupe e afirmou que a relação dos dois era apenas de amizade, além de profissional.

"Foi entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas. Dormia em casa, e eu não tinha problema com isso. Era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre me apresentava as amigas dele, e se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava", contou Renan. Em seguida, ressaltou que não é homofóbico: "Nunca tive preconceito, ser humano é ser humano", declarou Renan, em entrevista ao jornalista Leo Dias.