Pais de Larissa Manoela transformaram patrimônio da atriz; Saiba como

O rompimento entre Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, levou os agora ex-empresários e genitores da atriz a mudar a forma como os bens dela eram administrados. Pouca gente sabe, mas boa parte do patrimônio de Larissa era composta por diferentes imóveis.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, algumas destas propriedades foram vendidas e o dinheiro da venda foi investido em fundos imobiliários. O objetivo é dobrar a fortuna adquirida pela jovem artista ao longo de seus 18 anos de carreira.

Ainda de acordo com a publicação, os R$ 18 milhões que Larissa Manoela abriu mão para deixar para os pais no momento em que rompeu com eles, devem ser entregues de volta à ela, assim que as partes fizerem as pazes. Atualmente os pais da atriz estão se mantendo com o auxílio desta quantia.

Silvana Taques, inclusive, seria muito 'comedida' com seus gastos. Mesmo antes da briga, Silvana fazia questão de limpar a casa da família, uma vez que eles não tinham empregada doméstica. Quando Silvana Taques e Gilberto Elias estavam nos imóveis do Rio de Janeiro, ela mesma dava um jeito de limpar. Já a casa em Orlando, na Flórida, que é alugada por temporada, possui uma empresa especializada em limpeza para mantê-la sempre em ordem.

No momento, Larissa mantém contato com os pais somente através de advogados.