Regina Duarte é vista nos bastidores do SBT e já tem nome em roteiro

A coluna Mariana Morais descobriu que Regina Duarte andou marcando presença nos bastidores do SBT, no mês de novembro todo. O período foi justamente o mesmo em que estavam sendo realizados os testes para a nova produção da emissora, o remake da novela "Pé de Laranja Lima".

O texto tradicional, que ganhou a sua mais recente versão em 2012, no cinema, já tem outras três versões adaptadas para novela, tanto pela TV Tupi quanto pela Band. Entretanto, no SBT, o folhetim ainda não tem um nome definido para a readaptação.

E mais: Agora que os resultados dos testes já saíram, o nome de Regina Duarte aparece no roteiro. Contudo, as informações sobre a presença da atriz na produção vêm sendo tratadas com total sigilo e, por enquanto, ainda não há nada especificado sobre o que ela deve fazer. Neste primeiro momento, ainda não há maiores informações sobre uma possível escalação ou se ela vai integrar o time da produção da obra em alguma função por trás das câmeras.

Desejo por novos projetos

No mesmo mês em que esteve circulando pelos bastidores do SBT, Regina Duarte deu uma entrevista ao programa "Fofocalizando". Na ocasião, a reportagem da atração visitou a exposição dela como artista plástica em São Paulo. No bate-papo, Regina Duarte falou um pouco sobre seu desejo de voltar à dramaturgia, mas ponderou.

"Tenho muita vontade [de voltar a atuar], mas acho complicado encontrar alguma proposta que me dê alguma coisa nova. Já fiz de tudo", disse a veterana. Será que vem aí uma versão novelística de Regina Duarte por trás das câmeras? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos...

Vale lembrar que Regina Duarte segue afastada das novelas desde que deixou a Globo para ser secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Após deixar o cargo, a atriz passou a ser solenemente ignorada pela emissora dos Marinho e se tornou persona non grata por lá.