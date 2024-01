Jogadores Éder Militão e Léo Pereira trocam de ex no Réveillon

Após rumores de uma suposta tentativa de reconciliação entre Éder Militão, jogador do Real Madrid, e sua ex-mulher, Karoline Lima, os dois curtiram o Réveillon separados e em clima de romance com outras pessoas. Ele, num primeiro momento, com uma influenciadora digital chamada Joyce Lederer. Contudo, após a 'ficada' dos dois no Réveillon de Alagoas, a tentativa de volta entre Éder e a mãe da filha dele parece ter melado de vez.

Karoline, que curtia a virada do ano no Réveillon de Pernambuco, acabou se envolvendo com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, que também estava por lá. As informações são da página Gossip do Dia. Os dois, inclusive, apareceram juntinhos e em clima de romance em uma foto.

Já a ex-mulher do zagueiro do Flamengo, Tainá Castro, que estava no mesmo Réveillon de Pernambuco, teria ido embora após saber do ex ficando com outra. Segundo a página Segue a Cami, Tainá saiu do Réveillon em Pernambuco para o de Alagoas, onde estava Militão, e os dois teriam tido um affair por lá.

Léo e Tainá se separaram em setembro do ano passado, mas vinham mantendo uma boa relação por causa dos filhos. O jogador, inclusive, chegou a compartilhar uma foto ao lado da ex e dos filhos no Natal, mas após ficar com Karoline Lima, acabou apagando o registro de suas redes sociais.

Já Éder Militão e a influenciadora digital, Karoline Lima, se separaram em julho de 2022. Os dois esperaram o nascimento da primeira filha deles, Cecília, para tomarem a decisão de colocar um fim na relação e anunciar publicamente.