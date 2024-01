Termina namoro de Grazi Massafera com modelo Marlon Teixeira

Grazi Massafera é a mais nova solteira da praça. O namoro da atriz com o modelo Marlon Teixeira teria terminado antes mesmo da virada do ano. Eles, inclusive, passaram o Réveillon separados, cada um na companhia de seus respectivos amigos.

As informações são do jornal Extra. Enquanto Grazi virou o ano no Réveillon promovido por Angélica e Luciano Huck, em Alagoas, Marton Teixeira curtiu as badaladas festas que foram realizadas na praia de Carneiros, em Pernambuco.

Ainda de acordo com a publicação, o modelo estava em meio a uma turma de solteiros, entre eles, o apresentador e atleta, Fernando Fernamndes, e o ator José Loreto, ex-marido de Débora Nascimento, que foi namorada de Marlon no passado. Vale ressaltar que Marlon mora fora do país e, de acordo com as informações divulgadas, a distância também teria atrapalhado a relação.

O começo da relação

Grazi Massafera e Marlon Teixeira começaram a se relacionar no início do ano passado. O romance foi descoberto pela mídia quando ambos viajaram juntos para a Bahia. Contudo, eles só assumiram a relação oficialmente no mês de abril, embora as especulações de que estavam juntos já estivesse a todo vapor nas redes sociais.

Na ocasião em que o namoro foi oficializado, Marlon compartilhou uma foto ao lado de Grazi em suas redes sociais. Tanto ele quanto ela nunca falaram publicamente sobre a relação, ou deram entrevistas para falar sobre o assunto.

Vale lembrar que, em agosto de 2023, uma especulação sobre crise no namoro ganhou força nas redes sociais, após Marlon ter sido flagrado viajando com a influenciadora Rachel Apollonio, com quem ele já viveu um affair no passado.