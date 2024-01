Jaquelline comenta decepção com Simioni após ser chamada de book rosa

Campeã de "A Fazenda 15", Jaquelline Grohalski está processando sua ex-colega de confinamento no reality, Kamila Simioni, após ter sido chamada de "book rosa", termo usado para se referir à garotas de programa. Em conversa com a coluna, a ex-BBB comentou que ficou bastante decepcionada após sair e descobrir tal fala depreciativa da empresária sobre ela.

"Achei muito feio, por ela ser mulher e já ter sido exposta na mídia por coisas que difamaram ela", disse Jaque sobre a fama conquistada por Kamila por ter sido amante do cantor Tony Salles no passado. Jaquelline também afirmou ter ficado surpresa ao descobrir que foi chamada de "book rosa".

Jamais esperei isso dela, que saiu do reality me pedido desculpa por fofoca. Mas é o jeito dela, fala por trás, e não na cara", alfinetou a campeã, que garantiu não querer mais olhar na cara de Kamila Simioni. "Não quero contato, achei muita falsidade dela com a minha pessoa. Uma mulher que fala mal da outra não tem minha consideração em nada", completou.

















O que diz Kamila Simioni

O processo de Jaquelline contra Kamila Simioni foi aberto pelos familiares dela, enquanto ela ainda estava confinada em "A Fazenda 15". A coluna Mariana Morais também chegou a conversar com Simioni sobre a ação, e ela garantiu não temer enfrentar a batalha judicial contra Jaque.

"Um a mais, um a menos não fará a menor diferença na minha vida! Ainda não fui citada judicialmente. Não sei se procede", começou dizendo a empresária. Na sequência, Simioni disse que não tem medo do processo, pois está convicta de que tem como provar tudo o que foi dito por ela dentro do confinamento. "Caso realmente seja verdade, bom que aproveito e provo que as coisas que falo não são mentira", garantiu.

Affair em "A Fazenda 15"

Vale lembrar que, no confinamento de "A Fazenda 15", antes de se envolver com seu agora namorado, Lucas Souza, Jaquelline Grohalski trocou beijos quentes com Kamila Simioni em uma das festas do reality. As duas, inclusive, chegaram a flertar algumas vezes. Mas, no fim das contas a Jaque acabou engatando um affair sério com o ex-marido de Jojo Todynho.

Beijo de língua da Simioni e a Jaqueline! #AFazenda pic.twitter.com/mZTpWWRYQi — Dieguinho (@diegoschueng) October 7, 2023