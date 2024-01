Wanessa Camargo se pronuncia sobre trair a mãe em nova polêmica da família

Recentemente, a família Camargo voltou aos holofotes em meio a uma nova polêmica. Desta vez, por conta da briga entre Graciele Lacerda e a nora de Zezé Di Camargo, a arquiteta Amabyle Eiroa. Pois bem! O bafafá todo envolveu a descoberta de um perfil fake criado por Gracele, que passou a atacar as mulheres da família, incluindo Amabyle. Contudo, Graciele nega que os ataques tenham partido dela, embora tenha confirmado que o perfil, de fato, a pertence.

No meio dessa confusão, Wanessa Camargo ameaçou entrar com ação judicial contra Graciele, assim como fez Amabyle, mas acabou voltando atrás em sua decisão para evitar ainda mais exposição do pai, por conta de fofocas. Além disso, ela ainda gravou um vídeo defendendo o pai, que mesmo com todas as provas expostas contra Graciele, seguiu defendendo a companheira. Assim, Wanessa passou a receber acusações de que teria traído a mãe, Zilu, que também foi alvo dos ataques do perfil fake, assim como ela, Amabyle e a irmã, Camilla Camargo.

Agora, Wanessa resolveu rebater as acusações de traição à mãe e negou ter escolhido um dos lados nesta confusão. "Eu fui muito acusada de ter traído a minha mãe, numa questão pai e mãe, e não foi nada disso. Então foi uma coisa que eu precisei entrar e não fui me defender", começou falando Wanessa.





























Ligação para Zilu

Em seguida, ela disse que chegou a ligar para a mãe para saber dela pessoalmente se ela se sentiu traída. "Eu liguei para a minha mãe e perguntei: 'Mãe, você está se sentindo traída por mim?'. Ela não: 'Não, minha filha. Eu entendo o que aconteceu'. Eu falei: 'Você entendeu que isso aconteceu por isso e isso, que eu te amo profundamente e jamais vou ficar de um lado ou do outro, que meu lugar é estar justamente no meio?!?'. E ela respondeu: 'Sim'", relatou a artista em entrevista a um podcast.

Wanessa ainda revelou que tem optado por preservar questões pessoais que envolvem sua família."Mas um monte de gente me xingou. Na semana em que aconteceu tudo isso na mídia, eu não olhei a rede social", afirmou a cantora.

Vale destacar que, após a confusão, o irmão de Wanessa, Igor Camargo, que é casado com Amabyle, brigou com o pai e até deixou de trabalhar com ele, após perceber que o sertanejo continuou ao lado e apoiando Graciele Lacerda. As rusgas entre pai e filho começaram depois que Igor percebeu que o cantor não mudaria de opinião, mesmo após Graciele ter admitido ser a dona do perfil fake que atacou Amabyle.