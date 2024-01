Virginia leva fora do sogro Leonardo e fica sem graça

Virginia Fonseca estava em mais um dia normal, nesta quarta-feira (3), quando resolveu gravar stories, no Instagram, para divulgar as vendas de seus produtos de beleza. Enquanto fazia a gravação na sala da fazenda Talismã, de propriedade do sogro Leonardo, a influencer acabou sendo surpreendida com um chega pra lá que tomou sertanejo.

Na ocasião, ele estava sentado na varanda, na companhia da mulher, Poliana Rocha, enquanto a nora falava alto na gravação, anunciando algumas promoções dos perfumes de sua marca. De repente, a voz de Leonardo surge ao fundo. "Ô Virginia, cala a boca", pediu o cantor.

Ao perceber a chamada que levou do sogro, Virginia interrompeu o roteiro da gravação e, visivelmente sem graça com a situação inusitada, virou a câmera do celular para o artista e logo rebateu: "Bom, tá reclamando, né? Próximo perfume é seu", disse ela, que avisou ao público que o próximo lançamento de sua linha de perfumes seria assinado pelo cantor.

Nas redes sociais, o vídeo gerou assunto entre os internautas. Muitos criticaram Virginia por não se dar uma 'folguinha' das redes sociais nem mesmo quando está em momentos de lazer com a família. "Que porre que deve ser conviver com essa mona com o celular na cara toda hora", comentou uma internauta."Essa menina tem cara de ser insuportável com esse celular. A dúvida é: se tirarem o celular da vida dela, o que ela será?", perguntou mais um.

"Mas, também teve quem saísse em defesa da mulher do cantor Zé Felipe. "Todo mundo falando que deve ser chato conviver com ela, mas ninguém fala como deve ser chato conviver com o Leonardo", especulou outro seguidor.

O Leonardo mandando a Virginia calar a boca ????? Se nem ele aguenta a Virgínia, pq eu tenho que aguentar? pic.twitter.com/ikZ6D6vbFj — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 3, 2024