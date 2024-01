Jaquelline e Lucas Souza já têm planos para morar juntos

Para quem não levou fé na relação de Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15", com o ex-peão da mesma edição do reality, Lucas Souza, o namoro vai muito bem, obrigada! Mais unidos do que nunca, após o término do programa, eles já planejam a vida a dois. Em conversa com a coluna Mariana Morais, Jaquelline abriu o jogo sobre os planos para dividirem o mesmo teto.

"Estamos ajudando muito um ao outro aqui, e falamos sim, em morar juntos em breve. Se tudo der certo, acontecerá no tempo de Deus", avisou Jaque, que foi só elogios à família de Lucas, após a recepção que teve no Natal. "Eu amei a família dele! Me receberam super bem. Minha sogra é muito querida e os sobrinhos deles são uns amores", contou.

Já sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão, Jaquelline diz que não vai mexer no dinheiro por enquanto e que pretende investi-lo em breve. "Deixar guardado por agora pra pensar em um investimento legal", declarou ela, que se surpreendeu com a vitória. "Não imaginava chegar tão longe, mas com meu jeito ganhei o público, que me deu essa vitória. Eles são incríveis", afirmou a ex-BBB.

Sem arrependimentos

Ela garante que não se arrepende de sua trajetória no jogo e que não faria nada diferente. "Acho que joguei com meu coração. As pessoas que me julgavam muito lá dentro e agiram de má fé com a minha bondade. Então hoje, vendo os vídeos, vejo que estava coerente em quase tudo que fiz no jogo. Não sou perfeita, porém fiz um jogo com meus valores e não me arrependo", garante.

Sobre a comparação do BBB, reality do qual Jaque participou primeiro, ela diz: "Os dois realities foram bons pra mim. Aprendi com o BBB que evoluir era preciso. Eu só precisava de mais tempo para as pessoas me conhecerem melhor. E na fazenda eu tive isso", completou.



Por fim, Jaque revelou seus planos para a carreira daqui em diante. "Estou muito focada na minha imagem. Não pretendo mudar como sou e sim valorizar minha imagem trabalhando como influenciadora e, em um futuro próximo, como apresentadora, já que eu já fazia alguns eventos assim no Norte".