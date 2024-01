Bruna Biancardi posta sobre falta de caráter após unfollow em Neymar

Bruna Biancardi está com os dedinhos afiadíssimos. Nesta quinta-feira (4), a influenciadora digital e mãe da filha caçula de Neymar soltou uma indireta daquelas nas redes sociais, e a web logo apontou para o jogador. Bruna compartilhou uma mensagem que falava sobre "falta de caráter".

"Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo", diz a mensagem repostada por ela nos stories do Instagram.

Vale lembrar que, nesta semana, Bruna Biancardi deixou de seguir Neymar nas redes sociais, após os rumores de que o jogador seria pai pela terceira vez. A informação, divulgada pelo portal LeoDias, apontava que uma modelo brasileira, cujo nome não foi revelado, estaria grávida de três meses no atleta.



























A publicação apontou, ainda, que Neymar teria recebido a informação de que seria pai novamente através do WhatsApp. Além disso, ele teria ficado bastante nervoso por não saber como dar a notícia da gestação à Bruna Biancardi.

Entretanto, após todo o bafafá e receber o unfollow de sua ex-companheira por conta dos rumores, Neymar negou que seria pai pela terceira vez. Através de sua assessoria de imprensa, o jogador disse: "Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disse o atleta.