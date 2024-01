Caio Castro e Daiane de Paula terminam namoro

Caio Castro está solteiro de novo. O romance com a bailarina Daiane de Paula terminou antes mesmo do Réveillon 2024. Enquanto ele curtiu a virada na companhia de um grupo de amigos na Bahia, a loira aproveitou as festanças de fim de ano no badalado Réveillon de Pernambuco. As informações são da página Segue a Cami, no Instagram.

Além disso, os dois já não aparecem mais juntos nas redes sociais e sequer interagem na web. Procurada pela coluna Mariana Morais para falar sobre o assunto do término, a assessoria de Daiane de Paula não retornou o contato.

E nesta terça-feira (9), Caio Castro ativou o modo atacante após o término. Recentemente, ele entrou em contato com uma ex-participante do "Puxadinho" do "BBB 24" e já deu uma investida na moça, após ela ter revelado na entrevista com a produção do reality que tem o ator como "crush".

A investida

A mensagem enviada à Juliana Xavier, que foi exposta nas redes sociais pelo próprio perfil oficial da maquiadora na plataforma, levantou ainda mais suspeitas de que o ator realmente está solteiro. "Me falaram que eu sou teu crush... Que história é essa, moça?”, pergunta o ator, já puxando assunto com a moça.

E após o print viralizar nas redes sociais, Juliana Xavier gravou stories para se explicar. Ela jurou bem jurado que não foi ela quem publicou a conversa privada com o galã. “Uma das coisas mais horríveis é você ter a sua história vinculada a alguém, eu nunca teria postado algo assim”, afirmou.

Indignada

Além disso, ela garantiu que sequer tem o aplicativo Instagram instalado em seu smartphone. “Tô muito chocada [...] Eu já estava acabada com toda a situação. Não acreditei que foi exposto desse jeito”, destacou a loira, que é ex-namorada do também ex-BBB, Lucas Gallina.

Por fim, Juliana afirmou que está mais chateada com tamanha exposição do que por sua eliminação no Puxadinho. “Quem me conhece sabe que eu não faria isso [...] Tô mais agoniada com isso do que por não ter entrado no programa. Que gente sem noção”, finalizou.

????FAMOSOS: Após expor DM com Gabriel Medina e Caio Castro, Ju Xavier afirma que suas contas estão sendo cuidadas por adms #BBB24



pic.twitter.com/PnE3H1YXzT — CHOQUEI (@choquei) January 9, 2024

????VEJA: Juliana Xavier, que não entrou no #BBB24 através do ‘puxadinho’, compartilhou prints da sua DM com Caio Castro e Gabriel Medina. pic.twitter.com/jPLwxqc64F — CHOQUEI (@choquei) January 9, 2024