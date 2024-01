Ana Castela comenta comparações com Deniziane e surpreende ao expor torcida

Desde as apresentações dos participantes do “BBB 24”, a sister Deniziane, do time Pipoca, vem sendo elogiada por ser parecida com a cantora Ana Castela. Em um papo exclusivo com a Coluna Mariana Morais, a jovem artista, de apenas 20 anos, comentou sobre essa comparação, e ainda abriu o jogo se torce para algum participante. Além disso, ela revelou se já foi sondada para participar do reality.

Sobre as comparações com Deniziane, Ana Castela foi sincera e contou que não assiste ao “BBB 24”, mas soube dos comentários da semelhança entre as duas. "Eu não assisto BBB, mas eu vi os sites de fofoca postando. Eu vi até que teve um pessoal falando bem de mim, gostei deles", brincou a cantora.

Questionada se está torcendo para alguns dos participantes, a sertaneja revelou que é amiga da Vanessa Lopes e conhece a Yasmin Brunet. Contudo, prefere torcer pra quem precisa. "Eu não torço pra ninguém. Eu torço pra quem precisa daquele dinheiro. Eu gosto muito da Yasmin. Não adianta, por exemplo, eu torcer pra Vanessa [Lopes]. Vanessa é amiga, tem que torcer pra quem é bom, pra quem está jogando certo", pontuou.

Em seguida, perguntamos sobre uma possível participação no Big Brother Brasil. Inicialmente, a cantora negou essa possibilidade e explicou o motivo. "Não, nem a pau, eu sairia", disse. Na sequência, explicou melhor: "Ah gente, eu sou muito preguiçosa, eu ia chegar no meio da prova e ia falar 'não quero mais'. Não ia aguentar não", brincou Ana Castela.

Ao ser questionada se já foi convidada, a artista preferiu responder deixando um recado para o Boninho. "Não, Boninho, não quero. Não me chama, Boninho, se você me chamar, é 10% de chance de aceitar e os outros 90% de não". Ana Castela conclui brincando sobre o cancelamento na internet: "Eu já sou queimada nessa internet por nada, imagina se eu fosse para o BBB?", finalizou.