David Brazil compra apartamento de luxo no Rio

O radialista Davi Brasil está de apartamento novo em um dos bairros mais caros da cidade do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca. Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia, o artista comprou o imóvel em um condomínio de luxo.

Ainda de acordo o jornalista, o apartamento está avaliado em R$ 1,5 milhão. As fontes informaram que apartamento é grande, conta com quatro suítes, sala, cozinha, varanda gourmet e se trata de um empreendimento de luxo com total infraestrutura e área de lazer.

Vale lembrar esse não foi o primeiro apartamento do radialista David Brazil. O primeiro, que fica na praia da Barra da Tijuca, de frente para o mar e em um condomínio ainda mais luxuoso, no Waterways Residencial. Lá, o imóvel está avaliado em R$ 3,5 milhões.