BBB 24: Juliana Xavier revela que não demitiu adm que vazou prints

Juliana Xavier, ex-participante do "Puxadinho" do "BBB 24", está aproveitando os frutos da rápida aparição no programa. Em uma conversa exclusiva com a coluna Mariana Morais, a loira abriu o jogo sobre a polêmica em que se envolveu nos últimos dias com Gabriel Medina e Caio Castro. Além disso, ela contou detalhes de como está sendo a sua experiência no pós-BBB.

Além de maquiadora, a jovem ficou conhecida por ter namorado durante 10 anos o também ex-BBB, Lucas Galinha, que participou da edição de 2020. No entanto, a rápida aparição para entrar no "BBB 24" rendeu mais frutos do que a relação com o ex-participante: "A visibilidade que o programa proporciona é muito grande. A gente ouve muito falar sobre esse impacto que o programa tem, mas realmente fica impressionado. Os poucos minutos em que apareci mais que triplicaram minha audiência e estou muito feliz com todo o apoio que o público tem me dado", afirmou.

Para o futuro, Juliana Xavier abriu que pretende surfar na onda e investir na carreira de influenciadora: "Eu já realizava alguns trabalhos como influenciadora e agora estou investindo ainda mais nessa área. Continuarei ainda como maquiadora e sempre unindo esses dois universos ao trazer muito conteúdo sobre maquiagem, beleza e autoestima".

Mulher padrão?

Na web, especula-se que um dos motivos para Juliana Xavier não ter sido escolhida pelos participantes do "BBB 24" para integrar o elenco principal, teria sido o fato de ela ser uma "mulher padrão". Contudo, a maquiadora desabafou sobre a decisão dos brothers: "Trinta segundos é pouco tempo para conhecer alguém. Fica difícil julgar o livro sem conhecer o conteúdo. Acredito que se os participantes tivessem mais tempo para conhecer cada personalidade o resultado poderia ter sido diferente".

Polêmica com Medina e Caio Castro

Após a sua aparição, Juliana Xavier acabou sendo envolvida em um polêmica. Uma pessoa da sua equipe vazou prints de mensagens privadas trocadas com o ator Caio Castro e o surfista Gabriel Medina. No entanto, a pessoa que expôs as conversas no perfil oficial de Juliana, resultando numa série de ataques contra ela, não foi demitida. "Erros acontecem, sei que ele não fez para me prejudicar… A pessoa que postou ainda está comigo. Conversamos sobre o assunto e sei que não vai mais se repetir".

Apesar da decisão de manter o profissional em sua equipe, mesmo após o grave erro, Juliana Xavier revelou que ficou mal com a polêmica. "Confesso que na hora fiquei sim. Pois sabia que seria mal interpretada, motivo pelo qual eu imediatamente apareci nas minhas redes contando o que tinha acontecido. Acredito que estou em um momento de contar a minha história e nela não faz sentido expor a imagem de outras pessoas", afirmou a maquiadora.

Ataques

No entanto, com os ataques, a modelo afirma que está conseguindo lidar bem: "Imaginei que muitas pessoas iriam criticar, pois realmente não faz o menor sentido expor, mas lidei bem com a situação, uma vez que não fui eu que autorizei ou postei (os prints das conversas)".

Por fim, Juliana Xavier se diz surpresa com os apoios que têm recebido e com a aproximação de alguns famosos que já entraram em contato com ela pelas redes sociais. "Realmente não imaginava, meu público sempre foi muito feminino e receber mensagens de homens pouco acontecia. A reação (com as mensagens dos famosos) que lembro foi do susto e nervoso quando vi que tinha sido exposto. De lá pra cá, tenho recebido muitas mensagens de apoio e carinho", finalizou.