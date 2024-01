Atriz de Carrossel surpreende ao revelar cachê do elenco

A atriz Victória Diniz, da novela "Carrossel", que passou no SBT há 10 anos, surpreendeu os seguidores nesta semana após revelar o cachê que recebia da emissora. A jovem que interpretou a Bibi Smith, atualmente com 21 anos, resolveu abrir o jogo sobre o salário por ser uma dúvida frequente dos fãs

"Bom, como a gente era criança, a gente não ganhava o mesmo valor que os adultos. Mas todos nós, que eu saiba, ganhávamos o mesmo valor, todo mundo. Só que esse valor era menor que dos adultos, porque se sustentam e crianças não", iniciou Victória explicando a diferença salarial antes de divulgar.

A jovem também deixou claro que segundo as informações que ela recebeu, todas as crianças ganhavam a mesma coisa, até a Larissa Manoela: "Muita gente pensa que o valor que você vai receber é de acordo com a importância do seu personagem, mas não todo mundo ganhava a mesma coisa, que eu saiba".

Em seguida, Victória Diniz revelou o valor que chocou a internet: "Do SBT a gente ganhava R$ 4 mil ou 4 e meio, tenho que perguntar para os meus pais, eles que cuidavam, mas eu acho que era isso". Contudo, ela explicou que esse salário foi em 2012, em outro momento da economia. "O ano era 2012/2013 então na época, eu acho, era um dinheiro bem legal. Com R$ 100 reais a gente ainda conseguia fazer alguma coisa".

Além desse salário, a conhecida Bibi afirmou que também recebiam por mershanding, presença vip e os shows que faziam. "Tinha valor por fora, show que a gente fazia, presença vip, tudo. E assim, a gente fazia show pra caramba [...] então dava pra ter uma renda mensal fixa muito boa".

Repercussão

Na web, seguidores rebateram que a fala da jovem de que todas as crianças recebiam a mesma coisa, como Maísa e Larissa Manoela. "Acredito que a Maísa ganhava mais , pois ela já era contratada do SBT , fazia o B&C o Programa Silvio Santos", escreveu um internauta. Outro também opinou: "Ainda acredito que a Larissa ganhava mais, por baixo dos panos".