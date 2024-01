Fabiana Justus comove internet ao compartilhar última amamentação

Na tarde deste sábado (27), a influenciadora Fabiana Justus, diagnosticada recentemente com leucemia, compartilhou com os seguidores, um vídeo emocionante do dia em que recebeu a notícia e soube que não poderia mais amamentar seu filho de apenas cinco meses.

Em um relato que comoveu familiares, amigos e seguidores em seu perfil no Instagram, a filha do empresário Roberto Justus resumiu o dia que recebeu o diagnóstico. "Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha... no dia seguinte que cheguei no pronto socorro achando que seria medicada e iria para casa. Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar", iniciou a influenciadora.

Fabiana Justus continua o texto desabafa sobre a experiência da amamentação: "Foram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... sou grata por isso! MUITO grata", escreveu.

Por fim, ela encerra contando que não aguentou a emoção após fazer a última amamentação: "Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção! Esse amor é o que me move! O amor dos meus 3 filhos esperando por mim".

Mensagens de apoio

Na web, artistas deixaram mensagens de apoio no vídeo em que Fabiana Justus compartilhou neste sábado (27). "Lindos! Sim! Você já esta curada e logo estará com eles vivendo tudo o que merece viver", afirmou a digital influencer Dani Ramos. Uma fã também escreveu: "Lui tava falando: Calma mamãe, tudo vai dar certo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Diagnóstico

Na última quinta-feira (25), a filha do apresentador Roberto Justus, Fabiana Justus, revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia. A influenciadora explicou que esse foi um dos motivos para o seu sumiço da internet e expôs que já está internada realizando a primeira fase do seu tratamento.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais", escreveu Fabiana, em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.