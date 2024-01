BBB 24: Wanessa Camargo muda estratégia e ajuda Davi na limpeza

A manhã desta segunda-feira (29) começou diferente para Davi Brito e Wanessa Camargo, na casa do "BBB 24". Após afirmar, durante a noite de domingo (28), que teria uma boa convivência com o baiano, a filha de Zezé Di Camargo começou a colocar em prática uma nova estratégia.

Como de costume, Davi começou a arrumar a casa após tomar café da manhã. Wanessa, que já estava acordada, ofereceu ajuda. No entanto, o brother afirmou que "não precisava". Mas após receber uma chamada do Big Boss por estar deitada na área externa, a cantora começou a ajudar o motorista com a limpeza da casa. Assim que Davi finalizou a faxina, os dois começaram a conversar.

Sim, queridos leitores, em um bate-papo sobre a vida pessoal, Davi revelou para Wanessa Camargo que orou para não ir ao paredão e compartilhou o sonho de ser médico. "Eu sempre sonhei ser médico, mas esse sonho era um sonho morto. Mas agora, estando aqui, eu tenho esperança", confessou. E a cantora demonstrou apoio o sonho de Davi: "Mas eu te disse, tudo que você colocar na sua mente e coração, você consegue. Ontem você não fez isso durante a prova? (...) Então, é só colocar esse foco na sua vida, você vai ser médico, leve o tempo que levar", disse a cantora.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Wanessa Camargo vinha criticando cada passo de Davi dentro da casa do "BBB 24". Até em assuntos que o rapaz não estava incluído, a cantora fazia questão de citá-lo. Durante a madrugada, após o programa ao vivo, MC Bin Laden e Isabelle discutiram sobre o jogo.

Mas enquanto todos estavam atentos ao barraco, a filha de Zezé afirmou que se atentou ao posicionamento de Davi. Wanessa afirmou aos brothers que durante a briga ficou preocupada em ficar olhando a reação de Davi, que ficou friamente tomando o seu chá.

Por fim, em outro momento, Wanessa Camargo afirmou que aprenderia a conviver em paz com Davi: "Eu já falei o que eu tinha que falar pra o Brasil, agora pronto! Eu vou conviver de boa, vou ser educada, mas pra mim já está dado o 'diagnóstico', a médica falou, a doutora médica", disse ela, sem entrar em detalhes sobre os traços que teria identificado na personalidade de Davi e que tanto a deixam incomodada.

