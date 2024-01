Renascer: Grazi Massafera estaria vivendo romance com galã da trama

Dois grandes atores da TV Globo estariam vivendo um romance escondido desde o ano passado. A atriz Grazi Massafera estaria se relacionando com Humberto Carrão, que está no ar em "Renascer" como José Inocêncio. Atualmente, o galã vive uma história de amor na trama do horário nobre da emissora com Duda Santos, que interpreta a personagem Maria Santa.

Segundo informações do Jornal Extra, Grazi e Humberto vêm se encontrando desde que começaram a flertar pelas redes sociais. Os encontros seriam de forma discreta, para não vazar na mídia. No entanto, a ex de Cauã Reymond acabou abrindo sobre o affair em conversa com alguns amigos, e como todo mundo tem um "melhor amigo", a história acabou vazando.



No perfil pessoal do galã e de Grazi, é possível perceber a interação de curtidas nas publicações um do outro. Apesar do caso ter vindo à tona, os dois, que sempre foram discretos com a vida pessoal, não comentaram sobre o assunto, até o momento.

Vale lembrar que Humberto Carrão e Grazi Massafera estão solteiros. Ainda de acordo com o Jornal Extra, a atriz que também está gravando a novela "Dona Beja", da qual é protagonista. A loira continua usando a tática que utilizava com o modelo Marlon Teixeira de aproveitar as folgas e/ou férias para coincidir os encontros com Humberto Carrão.