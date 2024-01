BBB 24: Após doar bolsa, Wanessa diz que Davi pode desistir do jogo

A cantora Wanessa Camargo vem chamando atenção dentro e fora do jogo no "BBB 24" com as análises que vem fazendo do participante Davi Brito. No entanto, após afirmar que conviveria em paz com o brother e até ajudá-lo a ganhar uma bolsa de estudos. A artista voltou a falar que o rapaz é manipulador e afirmou que ele já pode desistir do jogo.

Vamos te explicar o que está acontecendo. Durante a manhã de ontem, Davi Brito comentou com Wanessa Camargo que ele tinha o sonho de estudar medicina. Por coincidência, teve uma ação na casa do "BBB 24" e a cantora ajudou o brother a conseguir uma bolsa de estudos de 100% na Estácio. Contudo, todos estranharam o comportamento da artista, justamente por ela falar mal do baiano diariamente.

Horas depois, Wanessa chegou a ser questionada por Rodriguinho e ela afirmou que fez de coração. Entretanto, durante uma conversa com outros brothers da casa, Wanessa Camargo deixou escapar seu real desejo: "Agora já pode sair. Já tem comida [Davi ganhou ação do ifood] e a faculdade. Pronto já pode desistir, apertar o botão", afirmou ela.

Na web, seguidores comentaram a atitude da filha do Zezé Di Camargo e criticaram: "Sabia, síndrome de sinhá. Fez um pouquinho e acha q já tá bom, pq o preto tem q se contentar com a “ajuda” da boa moça ne? Pois ele merece muito mais". Outro internauta se mostrou indignada: "Essa fala é real?! Inacreditável. Eu acredito em caráter e respeito. Grave. Mil gatilhos aqui".