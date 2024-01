BBB 24: Vanessa Lopes é flagrada em rara aparição com os pais

Fim do mistério. Depois de muita especulação em torno da saúde mental de Vanessa Lopes, que desistiu do "BBB 24" após ficar bastante abalada emocionalmente no confinamento, a influenciadora foi vista em público pela primeira vez.

Ela, que confirmou, através das redes sociais, que está em tratamento psiquiátrico e psicológico na casa dos pais, foi filmada almoçando na companhia de seus genitores, Alisson Ramalho e Liziane Lopes, em um restaurante de Ilhabela, no litoral de São Paulo. Nas imagens, Vanessa Lopes aparece sorridente, cumprimentando alguns fãs que a abordaram em sua mesa.

Nas redes sociais, diversos internautas ficaram aliviados por saberem que a ex-BBB está se recuperando bem, já que no vídeo Vanessa está aparentemente feliz e em paz após todo o turbilhão que enfrentou enquanto esteve confinada na casa mais vigiada do Brasil.

"Tadinha, espero que esteja bem", comentou um internauta. "O BBB não deveria ser o fim da vida. Vanessa deveria seguir em frente com a vida", opinou outro. "Pelo visto o garçom estava falando algo positivo para ela. Que bom que ela aparenta já estar bem", comentou mais uma seguidora.

























Médico atualiza estado de saúde

Na última semana, o responsável pelo tratamento psiquiátrico de Vanessa Lopes emitiu um boletim médico, através do qual atualizou os fãs da influenciadora sobre o atua estado de saúde dela. "A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico", disse o médico Antônio Geraldo, que está acompanhando a tiktoker.

O boletim médico informou, ainda, que alguns exames complementares foram pedidos e que as evoluções serão passadas para os pais e à paciente. "Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa. Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro".