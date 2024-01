BBB 24: Bárbara Heck expõe grave acusação contra namorado de sister

Nesta segunda-feira (29), a ex-BBB Bárbara Heck, revelou uma fofoca sem citar nomes, em seu perfil no Instagram. No vídeo, a loira afirma que soube, recentemente, que o namorado de uma sister que está na casa do "BBB 24" responde por violência doméstica na época da pandemia do Covid-19.

"Tenho um babado, uma fofoca quentinha. Ontem eu estava numa mesa com várias pessoas e por acaso a gente chegou no assunto Big Brother atual. Uma menina contou uma história em que ela está sendo testemunha em um processo em que um namorado de uma moça que está neste Big Brother", entregou Bárbara Heck.

Ela continua e detalha que a vítima teve o tímpano estourado pelo agressor: "Agrediu uma amiga dela, não foi coisa de tapinha ou empurrão. A amiga dela estava toda roxa, ele estourou o tímpano dela”. A ex-BBB também afirmou que a testemunha do caso contou que a violência aconteceu durante a pandemia: “Eu acredito na mudança e evolução do ser humano, mas isso foi bem recente”, completou, sem revelar o nome do agressor e da participante do reality.



Contudo, as falas de Bárbara Heck repercutiram na web e internautas apontaram que ela estaria se referindo ao ator Dado Dolabella. Isso porque, o namorado de Wanessa Camargo tem um histórico de agressões contra mulheres. E em 2021, durante a pandemia, o artista namorava a prima Marina Dolabella, mas o romance chegou ao fim após ela abrir um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica.

Relembre o caso

Em 2020, Dado Dolabella engatou um romance com a prima de 1° grau, identificada como Marina Dolabella. O relacionamento durou cerca de sete meses, mas o término aconteceu de forma conturbada. Isso porque, a moça acusou o ator de agressão.

Na época, a polícia foi acionada por vizinhos do ator após terem escutado gritos do casal. Mesmo negando as agressões, o caso foi registrado como lesão corporal e Marina afirmou à polícia ter sido agredida com socos, tapas e pontapés. Uma medida protetiva foi concedida e Dado Dolabella responde na Justiça até hoje.