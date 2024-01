Influenciador Rezende compra Ferrari de R$ 4,5 milhões: 'É um sonho'

O influenciador Rezende compartilhou com os seguidores, nesta sexta-feira (26), sua nova aquisição. Ele é o novo dono de uma Ferrari avaliada em R$ 4,5 milhões. Rezende recebeu o automóvel em Santa Catarina, no Sul do País, através de uma empresa de importação de carros de luxo, e celebrou nas redes sociais. "Revelado meu carro novo! Uma Ferrari é o sonho de um apaixonado por carro", começou na legenda do reels que compartilhou.

"Quando criança, assistia aos filmes, via nos jogos e nunca passou na minha cabeça que um dia teria na minha garagem. Hoje estou realizando mais um sonho… Uma Ferrari 0 km aos 27 anos…", continuou no relato.

O criador de conteúdo, que tem 11 milhões de seguidores no Instagram, ainda agradeceu aos fãs. "Obrigado a todos que torcem por mim, obrigado a todos que me acompanham, obrigado a minha família por estar junto comigo. E, principalmente, obrigado a Deus por me dar a oportunidade de viver isso", concluiu.