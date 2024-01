Vanessa Lopes participa de outro reality após o BBB 24

E pra quem pensa que esse foi o primeiro confinamento da influenciadora Vanessa Lopes, está enganado. A tiktoke,r que desistiu do "BBB 24" recentemente, participou de outro reality antes de integrar o elenco do time Camarote.

Segundo informações dos portais de notícias, Vanessa Lopes entrou por 24 horas no "Túnel do Amor", apresentado pela ex-BBB e apresentadora Ana Clara. O reality é uma produção da Globoplay e está na terceira temporada. A previsão é que vá ao ar após o fim do "Big Brother Brasil 24".

A participação da influenciadora será rápida, mas promete ser marcante. Além dela, outro nome já havia sido anunciado pelo colunista Daniel Nascimento. O ex-BBB Daniel Lenhartdt, que participou da edição de 2020, integra o time de participantes desta edição.

Além disso, o cachê dos participantes do "Túnel do Amor" pode chegar em torno R$ 30 mil para os famosos, podendo ser negociado. Já para os "anônimos", o valor atinge cerca de R$ 8 mil a R$ 10 mil. O ex-BBB, no entanto, teria negociado um cachê de R$ 80 mil para fazer parte do elenco da nova temporada.

Vale ressaltar que o reality show foi gravado entre novembro e dezembro do ano passado, em São Paulo. O programa, que tem uma dinâmica totalmente diferente do "BBB", reúne dez duplas de amigos separados em duas casas conectadas por um túnel. E eles só têm uma missão: ajudar um ao outro a encontrar o par ideal. Muita coisa pode acontecer durante essa jornada pelo "crush" perfeito e qual será o papel da Vanessa Lopes nesse programa? É aguardar pra ver!