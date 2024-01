BBB 24: Luigi não atende fãs e é detonado

O eliminado do "BBB 24" desta terça-feira (30), Lucas Luigi, está sendo detonado na web por não atender os fãs na porta dos estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (31). O ex-BBB apesar de cumprimentar de longe o grupo que o guardava, ignora o pedido de fotos.

Em um compilado de vídeos, o dançarino aparece chegando na TV Globo para cumprir a agenda de entrevistas e participações após a eliminação. No entanto, a falta de simpatia chamou atenção dos fãs do Big Brother Brasil que o aguardavam desde cedo.

Nas imagens, Lucas Luigi manda um "tchau" de longe e finge não ouvir os fãs pedindo para tirar foto. A atitude dividiu a opinião. Enquanto muitos detonaram o dançarino pela falta de simpatia, outros saíram em defesa do rapaz. "Coitado, depois vai pedir misericórdia pra aparecer", escreveu um internauta. "Espero que o zero de simpatia dele, seja o mesmo de zero de fama aqui fora", afirmou outra seguidora.

No entanto, alguns acreditam que ele não esteja acostumado com a fama: "A pessoa não é acostumada com esse assédio gente, tenham paciência", defendeu um internauta. "Acho que você está enganado, ele deve estar desnorteado e sem saber o que fazer... Peguem leve com as pessoas, nem sempre aquilo que deduzimos realmente é", afirmou outro internauta.

Eliminação

O vendedor e instalador de pisos Lucas Luigi, de 28 anos, é o sexto eliminado do Big Brother Brasil 24. Após enfrentar um paredão quádruplo contra Alane, Isabella e Juninho, o carioca levou a pior e recebeu apenas 7,29 % dos votos e deixou a casa nesta terça-feira (30/1).

A Isabelle foi a mais votada do paredão, com 61,2% dos votos para ficar. Alane recebeu 19,55% e Juninho recebeu 12,14%. Vale lembrar que, o paredão quádruplo foi formado no domingo (28/1) começou com três participantes na berlinda: Juninho, Luigi e Pitel.

O trio foi emparedado por Marcus Vinícius, que ficou imune após atender o Big Fone. O anjo da semana, Fernanda, imunizou Rodriguinho. O líder da semana, MC Bin Laden, colocou a manauara Isabelle no paredão. Além disso, os brothers e sisters deram seus votos no confessionário, e Davi foi o escolhido.