BBB 24: Yasmin diz que aversão a Davi envolve lado espiritual

A madrugada pós-eliminação é sempre palco de muitos debates e novas análises de jogo. E novamente, como tem sido algo recorrente entre os brothers, Davi foi assunto entre Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Lucas Henrique. Tudo começou quando a cantora afirmou que não quer conversar com o baiano.

Lucas, então, afirmou acreditar que o motorista de aplicativo está evitando confrontos. Contudo, Yasmin Brunet chamou atenção do público ao afirmar que a conexão com ele poderia ser "coisa espiritual”. : "Ele se vitimiza. Até nas caras. Eu não estou perseguindo ele, não acho que seja de fácil convivência, não gosto. Desde o primeiro momento, não gosto, tipo coisa espiritual, não sei o que é”.



As sisters continuam a conversa e Wanessa afirma que manipulada a não votar nele: "Ele me convenceu a não votar nele. Porque ele disse para mim: 'não falei'. E isso me colocou, ninguém vai falar assim com essa veemência, sendo que está gravado”, afirmou a artista, sobre uma conversa entre eles antes do paredão.

Em seguida, Wanessa questionou se ele era assim de "maldade": "Até que ponto é sem noção ou é maldade? Talvez seja só sem noção pela idade". Já Brunet responde: "Ele é fácil de convivência? Você quer conviver 100 dias com ele? Eu não quero jamais", afirmou a influenciadora.

Repercussão

Entretanto, o trecho que Yasmin Brunet cita que pode ser "espiritual" virou assunto na Web: "Demoniza Davi e agora passou a falar de Marcus também, ela que consome a energia de todo mundo". Outra fã também saiu em defesa de Davi Brito: "Não bateu pq luz não se dá com trevas e Davi não fica bajulando camarote".

Outros relembrando que no início do programa estava próxima do baiano: "Quando estava com medo não bateu nada, né? Pelo contrário, abraçou o menino chorando e agradecendo o apoio". Um internauta relembrou o abraço que ela deu em Davi: "Toda vez que ela fala que é desde o início eu lembro dessa cena dela abraçando ele. Tá feio demais", detonou outro seguidor.



Só bateu quando o cu trancou no primeiro paredão e foi abraçar o Davi e agradecê-lo aos prantos, né? ???? #bbb24 pic.twitter.com/472VW2Zv3o

— Ka (@kacomentx) January 31, 2024