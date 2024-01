Estilista de Anitta apronta com Mulher Abacaxi e a deixa na mão

Confusão e barraco! Neste final de semana, Marcela Porto, conhecida como "Mulher Abacaxi" retornou à Sapucaí como musa da "Em cima da Hora", mas acabou passando um sufoco após se envolver em uma briga com o estilista da Anitta, Fábio Rosa. A passista ficou sem roupa para o ensaio técnico do último sábado (27), após o profissional se sentir pressionado por ela.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Marcela Porto havia contratado os serviços do estilista para a produção da sua roupa. No entanto, após enviar uma mensagem de "bom dia" para Fábio Rosa, o profissional entendeu como uma cobrança e enviou um áudio detonando ela.

Revoltado, Fábio alegou que teria acordado mal-humorado e afirmou que devolveria o dinheiro da roupa que ela pagou e que venderia para outra pessoa usar. A mulher Abacaxi sem entender a mensagem pediu respeito, pois ela não tinha cobrado se a roupa estava pronta ou não e afirmou que apenas tinha dado bom dia e ainda tinha sido carinhosa com ele, o chamando de "meu amor".

Os dois quebraram o pau durante o dia e horas antes do ensaio técnico, o estilista Fábio Rosa devolveu o valor pago pela roupa e a deixou na mão. Vale ressaltar que, essa não é a primeira vez que a Mulher Abacaxi enfrenta problemas com a roupa. Neste mês, no dia 13, Marcela Porto ficou sem figurino e teria contratado Fábio Rosa justamente para não ter imprevistos.