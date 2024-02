Esposa de Marcelo Adnet se pronuncia após ser traída pelo apresentador

O humorista Marcelo Adnet foi flagrado, na manhã desta segunda-feira (10), traindo a esposa, Patrícia Cardoso, com quem tem uma filha, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O jornalista Leo Dias publicou um vídeo do ator aos beijos com uma mulher morena ainda não identificada, após deixar um camarote na Avenida.

Pouco tempo depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, Patrícia usou os stories do Instagram para desabafar sobre a traição. "Tô ótima, galera! Só que não! Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", escreveu ela. Patrícia, inclusive, chegou a compartilhar em seu perfil oficial do Instagram uma divulgação do camarote onde estava Adnet, antes de ele ser flagrado pulando a cerca. Contudo, ela acabou a apagando o registro após a traição vir à tona.

Nas imagens da traição que foram divulgadas, Adnet aparece beijando a moça na saída de um camarote, onde ele estava com os amigos. Além disso, segundo o jornalista Leo Dias, o humorista chegou a pedir o número da mulher antes de beijá-la. Mas, não parou por aí! Parece que os dois deixaram o local juntos, na companhia de mais uma amiga. Eita!

















< >

Marcelo Adnet tem histórico de traição

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que Marcelo Adnet é visto traindo a Patrícia Cardoso. No entanto, na última vez, ele mesmo admitiu, durante uma entrevista, que viveu um caso extraconjugal em um período que os dois passaram por uma crise no relacionamento.

Na web, o humorista está sendo detonado: "Não espero nada desses globais, nada me surpreende vindo dessa gente", afirmou um seguidor. Se você trai é porque não ama, se você não ama, então termina. Ninguém merece sofrer assim, seja homem ou mulher", afirmou outra seguidora.

Adnet também teve uma traição exposta na mídia, na época em que ainda era casado com a também humorista, Dani Calabresa. Contudo, a apresentadora não perdoou a pulada de cerca e o casamento chegou ao fim, na ocasião.

Sempre um homem né. A esposa do adnet pic.twitter.com/rBpl1OuRem — Priscylla Sousa???? (@PriscyllaSous) February 10, 2024

Caráter de centavos do Adnet, cria do Arthur Aguiar foi pego mais uma vez traindo a namorada. pic.twitter.com/k1f0cyhObG — QG do Davi (@dimeloalgo) February 10, 2024

Marcelo Adnet foi flagrado traindo sua esposa, Patrícia Cardoso, em plena luz do dia. pic.twitter.com/taW1SSEJjg — Fato Amazônico (@fatoamazonico) February 10, 2024