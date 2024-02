MC Lan diz que apresentou funk a Kanye West, Travis Scott e mais famosos

MC Lan publicou uma foto no story do Instagram, nesta semana, e afirmou que ensinou diversos artistas internacionais a usar os funks mandelão do Brasil em suas composições. O funkeiro postou uma imagem cumprimentando o rapper Ty Dolla e a legenda repercurtiu nas redes sociais.

“A galera está surpresa vendo Kanye, 21 Savage, Travis e The Weeknd fazendo funk… faz o seguinte, pergunta para eles se me conhecem e de onde eles tiraram a ideia de fazer funk e quem influenciou cada um deles a usar os funks mandelão do Brasil. Nós viemos para revolucionar o silêncio”, escreveu o cantor.

No entanto, a postagem de MC Lan dividiu a opinião do público. Muitos comparam o funkeiro com o Naldo, que costuma inventar histórias. "Discípulo mais fraco do Naldo", debochou um internauta. "Realidade: nenhum deles sabe da existência dele", rebateu outro seguidor.

Entretanto, alguns fãs do MC Lan elogiaram o funkeiro. "Ele é da Numinati que é um coletivo do Kanye, então realmente não duvido nada que isso seja verdade. O povo que não gosta de pesquisar nada sobre brasileiro, vocês amam tirar o mérito de quem é daqui do Brasil", pontuou uma fã.

Outro seguidor também saiu em defesa do cantor. "Pior que é verdade. Quando ele estava 'hitado' os funks dele tocavam muito lá fora. Até os djs da Rihanna tocaram as músicas", escreveu outro seguidor saindo em defesa do funkeiro.