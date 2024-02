Tratando leucemia, Fabiana Justus emociona web ao raspar cabeça

Na noite desta sexta-feira (9), a influenciadora Fabiana Justus, que está lutando contra a leucemia, compartilhou um desabafo emocionante nas redes sociais. A filha do empresário, Roberto Justus, decidiu desapegar das madeixas, que já estavam caindo devido a seu tratamento.

"E chegou o dia... sabíamos que ele chegaria. Mas não sabia quando nem como seria. Eu sabia que não queria ver falhas no meu cabelo, que quando estivesse caindo MUITO, preferia já raspar", iniciou Fabiana.

Na sequência, ela explicou o por que decidiu raspar a cabeça. "Ontem me vi andando em cabelo, cabelo caindo pra todos os lados, então falei: é amanhã! Senti no meu coração que era a hora. Acho que a antecipação desse momento causa uma angústia muito grande, e 'resolver' esse assunto como boa virginiana prática que sou, me deu uma paz. Claro que deu frio na barriga".

Por fim, Fabiana Justus revelou que não queria, mas afirma que faz parte do processo de cura. "É um momento que queira ou não a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão "pequeno" comparado ao todo. É um processo que faz parte da minha CURA. Vão-se os fios de cabelo e junto com eles qualquer coisa ruim. Que fiquem apenas coisas maravilhosas. Assim que tentei encarar. Meu marido que raspou, foi um momento lindo. Ele me deu MUITA força. Depois eu divido com vocês.", completou Fabiana Justus.

Fabiana Justus revela que está com leucemia

No final do mês de janeiro, a filha do apresentador Roberto Justus, Fabiana Justus, revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia. A influenciadora explicou que esse foi um dos motivos para o seu sumiço da internet e expôs que já está internada realizando a primeira fase do seu tratamento.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais", revelou a influenciadora.

