BBB 24: Babu Santana alfineta Giovanna após ela menospreza-lo

E o assunto na casa do "BBB 24" continua sendo o Davi Brito. Durante uma conversa entre o cantor Rodriguinho e a Giovanna Lima. O pagodeiro afirmou que se Davi voltar novamente do paredão, o povo vai dizer que ele é forte. No entanto, a mineira rebateu e comparou com a trajetória do ator, Babu, que foi para vários paredões e saiu do mesmo jeito.

O trecho da conversa repercutiu e o próprio Babu resolveu alfinetar Giovanna com uma indireta. “Mas eu fiquei no top 4 e não saí cancelado, né Giovanna?", afirmou o ex-BBB que foi um dos finalistas do Big Brother Brasil, em 2020.

Contudo, essa não foi a primeira vez que Davi foi comparado com Babu. Em outro momento, Rodriguinho conversava com Pitel e MC Bin Laden, quando disparou que Davi sempre será sua opção de voto. "Para mim, Davi pode virar um Babu da vida. Vai pra 10 Paredões", afirmou o cantor.

Na sequência, Pitel alertou o brother: "Tá perseguindo o menino, viu", respondeu Pitel. "Vivência é jogo também", pontuou. Por sua vez, o cantor disse que é contra o baiano porque "desde o primeiro dia" Davi o tem como alvo. Ele continuou e disse que é autêntico dentro do reality: "Ganhei muito mais de 3 milhões [de reais] na minha vida inteira sendo eu", disse.

Repercussão

Na web, internautas detonaram Giovanna Lima e afirmaram que ela só está no "BBB 24", ainda, porque está com o pé fraturado. "A sorte dela ainda é esse pé quebrado. Ninguém nem pensa nela lá dentro, totalmente irrelevante no jogo", afirmou um telespectador. "A planta que nem fotossíntese faz, tem a audácia de falar do Babu. Não vejo a hora dessa Giovana ir pro paredão", outro seguidor também saiu em defesa de Babu.