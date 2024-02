BBB 24: Nakagima revela torcida para Yasmin Brunet e alfineta modelo

O surfista Flávio Nakagima, surpreendeu os seguidores na madrugada desta segunda-feira (12), ao declarar apoio à modelo Yasmin Brunet, no "BBB 24". No entanto, ao explicar o motivo para a torcida à ex de Gabriel Medina, o influenciador, debochou da participação dela no reality show.

Pra quem não sabe, Flávio Nakagima e Yasmin Brunet se envolveram em várias polêmicas no ano passado e os dois nunca esconderam que não se gostam. Contudo, ao ser entrevistado pela jornalista Suyane Pessoa durante o Carnaval "Carnavalheira na Ladeira", em Olinda, no Recife, o surfista abriu o jogo sobre Yasmin Brunet.

"Estou torcendo por ela. Tomara que ela vença, está precisando, né? Está dura, então que ela ganhe [...] Eu não tenho nada pra falar para ela, quero que ela seja feliz, quero que aproveite", disparou Nakagima em tom de ironia.

Vale ressaltar que, a treta entre Yasmin Brunet e o surfista começou publicamente, após o fim do casamento da loira com Medina, em janeiro de 2022. Na época, em meio a uma série de troca de acusações, Nakagima se envolveu e publicou um textão com fotos ao lado do ex-amigo e desabafou sobre o fim da amizade deles - um dos motivos para a briga entre os surfista seria o relacionamento de Gabriel com Brunet.

Desde então, o influenciador passou a criticar publicamente as atitudes de Yasmin nas redes sociais. Principalmente a comentar as fofocas sobre a vida amorosa da modelo e os dois passaram a trocar farpas. Em uma entrevista para revista Quem, ano passado, a filha de Luzia Brunet respondeu os ataques dele e

"Ai, acho que nenhum homem tem direito de falar isso de uma mulher, principalmente hoje em dia. Acho que já passou da hora da gente evoluir, deixar as mulheres serem livres e fazer o que elas bem entenderem com a vida delas", completou.