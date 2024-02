BBB 24: Giovanna Ewbank detona brothers e se emociona falando de Davi

Giovanna Ewbank surgiu emocionada em seu perfil no Instagram, neste domingo (11), ao falar sobre a perseguição a Davi Brito dentro no "BBB 24". A esposa do Bruno Gagliasso abriu o coração após a quase desistência do brother e afirmou que está difícil ver os participantes atacando o rapaz.

"Comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB e eu fiquei muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece [fora do reality]. Você vê um cara que é feliz, que acredita nos seus sonhos, que corre atrás dos seus sonhos. Um cara que falou várias vezes ali dentro 'eu vou vencer' e, você vê o cara quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão", iniciou Giovanna.

Ewbank continuou e detonou a atitude dos participantes: "As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele. E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia".

Ainda durante o vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Giovanna Ewbank, que é mãe de duas crianças pretas, explicou que a perseguição que o Davi Brito está passando no confinamento é racismo. "O racismo está nas entrelinhas, no olhar, no desprezo. É muito triste a gente ver isso de fora e não poder fazer nada. Espero que ele crie forças para não desistir do jogo

Por fim, a apresentadora do ‘QuemPodePod’ declarou apoio a qualquer decisão que o baiano venha a tomar sobre permanecer ou não no Big Brother Brasil. "Se ele desistir, tudo bem também. Porque sei que ele vai sair muito amado. Independentemente de vencer ou não o jogo, ele já é um vencedor", declarou.

