Regina Duarte e Carla Diaz estão no elenco de nova novela do SBT

A coluna Mariana Morais já havia antecipado que a atriz Regina Duarte foi vista nos corredores do SBT, em São Paulo, fazendo testes para uma nova produção, no final do ano passado. Agora, nós descobrimos, com exclusividade, que a artista está confirmada na próxima novela das 20h da emissora.

Além de Regina Duarte, a atriz Carla Diaz e o ator Joaquim Lopes também estão confirmados no elenco da novela, cujo titulo provisório é "Ana e Os Gigantes". A previsão é de que a estreia aconteça no segundo semestre deste ano, substituindo a "Infância de Romeu e Julieta".

Nossa coluna também descobriu que as gravações estão programadas para começar no mês de abril, em São Paulo. Até o momento, o que o podemos antecipar em primeira mão é que a atriz Carla Diaz interpretará uma professora de um orfanato. Já o Joaquim Lopes está cotado para interpretar o pai da protagonista e a Regina Duarte para, possivelmente fazer o papel de uma diretora malvada.

Vale lembrar que, antes de aceitar voltar para a televisão, Regina Duarte, cogitou desistir da carreira de atriz. “Não penso em voltar à televisão. Mas claro que se surgir uma coisa que eu não tenha feito ainda, que seja uma coisa fascinante, que me desperta uma paixão. Mas gosto da ideia de dirigir teatro”.

Sobre a nova novela

A novela é toda inspirada no filme "A Princesinha", de 1995, no qual uma menina é obrigada a viver em um internato de Nova Iorque, quando seu pai vai para a guerra. Enquanto tenta se adaptar às regras do local, ela faz amizades e inimizades e usa a imaginação para mudar o mundo ao seu redor.

Nesse caso, a protagonista mora com seu pai, que é médico, na Amazônia, e em suas saídas expedicionárias, o pai leva a protagonista para viver em um orfanato. Só que o pai é dado como morto e a menina passa sofrer nesse orfanato. Cabe saber ser ao final da trama o pai também volta para resgatar a filha.







