BBB 24: Yasmin detona Nizam: "todo estranho"

Nizam foi eliminado há quase um mês do "BBB 24", e agora veio à tona algumas das falas polêmicas do ex-brother dentro do reality sobre as mulheres. Durante a madrugada desta segunda-feira (19), Lucas Henrique contou para Yasmin Brunet e Leidy Elin os comentários feitos pelo executivo de contas sobre os corpos das sisters em um papo que aconteceu no Quarto do Líder.

Os comentários aconteceram na primeira semana do programa durante a liderança de Rodriguinho. Após contar o que soube, Yasmin Brunet rebateu: "Só isso que ele falou? Ou ele falou mais a fundo? Só isso, não, já é bizarro". "Eu acho isso pesado", opinou Lucas. "Mas ele falou mais coisas ou não?", insistiu a modelo.

No entanto, Buda respondeu: "Aí eu não sei, eu não estava lá. Acho que as pessoas não quiseram me falar". Revoltada, Brunet detonou Nizam: "Ah, porque esse gato lindo, maravilhoso, cara do gênio do Aladdin não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele, que é cheio de bomba também".

Em seguida, Wanessa Camargo se aproximou do trio, e Yasmin recapitulou o assunto para a cantora: "O Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa ia ser mais bonito, porque na internet era mais bonito. Aquele lindo, com aquela barba bizarra, todo estranho. Estou louca para ver ele lá fora".

Por fim, Leidy comentou que acredita que o executivo possa ter falado mais do que elas já ouviram até o momento. Lucas Buda, então, concorda e sugere que Nizam tenha falado apenas de Yasmin Brunet. "Eu acho, Leidy, de verdade, que ele direcionou o comentário. Talvez ele tenha falado da Yasmin, só que a galera não quis me contar".

O assunto finaliza com Yasmin Brunet disparando que falará com ele fora da casa e detona o ex-BBB: "É nojento, macho escroto". Apesar da repercussão do assunto, Nizam não surgiu mais nas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica.