BBB 24: Giovanna é liberada da bota ortopédica, mas produção faz exigência

Neste domingo (18), a direção do "BBB 24" liberou Giovanna Lima, para andar sem as muletas. E em breve, a sister deve tirar as botas ortopédicas. Logo depois de receber a notícia da equipe médica do programa, a participante comemorou.

Ao entrar no quarto Gnomo sem as muletas, Michel brincou com ela: “Você está se achando andando sem muleta”. “Mas eu estou mesmo, meu bem. Olha aqui ó”, respondeu Giovanna enquanto dava uma volta no quarto.

Na sequência, Pitel questionou sobre a bota: “E a bota?”. “Vai trocar. Tem que esperar chegar o outro soladinho. E não é uma bota, é apenas um solado”, explicou a sister. Giovanna Lima também comentou sobre como está se sentindo em poder circular pela casa sem as muletas.

“Amigo, eu estou andando. Eu estou usando os braços. Eu posso ir lá na geladeira e pegar um monte de coisa com os braços e ir lá pra onde eu preciso ir, você está entendendo? Sem ter que ficar colocando uma coisa aqui, aí pega assim[...]”, afirmou Giovanna sobre não depender mais das pessoas.

Por fim, os brothers perguntaram sobre como está o pé e ela contou as orientações que recebeu. “E falaram o que do pé? Está tudo bem?”, perguntou Pitel. “95%”, disparou Giovanna. “Aí só precisa do soladinho, agora?”, perguntou ela. “Ele [médico] falou que é melhor usar esse solado que é pra não esquecer, abusar e aí regredir”, finalizou a nutricionista.

