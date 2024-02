Globo renova contrato com Susana Vieira

Susana Vieira revelou durante a transmissão do desfile das campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Rio, no último sábado (17), que renovou seu contrato com a TV Globo. A atriz estava sendo entrevistada, ao vivo, no Multishow quando comemorou a permanência na emissora.

“Tô na Globo. Renovei contrato com a Globo! Tem que falar, porque está todo mundo assim, né? E eu estou lá! Sigo lá com alegria!", anunciou a atriz durante a entrevista. Segundo informações da F5, Susana Vieira renovou o contrato por mais de três anos.

Atualmente, Susana faz parte de um grupo conhecido como "atores seniors" na maior emissora do País, onde seus contratos são renovados automaticamente. Além dela, outros nomes como Carlos Vareza, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho e Cid Moreira também fazem parte desse grupo.

Recentemente, a atriz Lilian Cabral que está no ar em "Fuzuê", foi comunicada pela Globo que seu contrato, após 40 anos de parceria, não será renovado após o término da atual trama das sete. Ao longo de sua carreira, iniciada em 1981 na Band e consolidada na Globo a partir de 1984, Lilia participou de mais de 40 produções, incluindo novelas como "Vale Tudo" (1988), "Laços de Família" (2000), "Fina Estampa" (2011), e "A Força do Querer" (2017).

A Susana Vieira esfregando na cara de todos que ela renovou o contrato com a Globo. Essa mulher não existe, patrimônio do Brasil ???? pic.twitter.com/eYztoQGSYa February 18, 2024