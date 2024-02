BBB 24: Tiago Leifert intercede por Fernanda no jogo

O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (20), intercedendo por Fernanda Bande. O jornalista pediu aos seus 8 milhões de seguidores para que não eliminassem a dançarina, hoje.

A niteroiense tem se destacado nas últimas semanas na casa do "BBB 24". No entanto, as enquetes de votações fora da plataforma do Gshow apontam uma possível eliminação da sister com mais de 50%. Apesar do cenário indicar a saída de Fernanda, muitos internautas estão apoiando o pedido de Tiago Leifert.

"Concordo com ele. Ela vai render muito mais que a planta da Anny", escreveu uma seguidora. Outro internauta também opinou sobre a permanência de Fernanda Bande no reality. " Fernanda é entretenimento puro. Movimenta a casa, tem suas verdades sim. Erra, age por impulso, fala palavrão. Eu sou #FicaFernanda".

Vale ressaltar que, Fernanda Bande foi direto para o paredão com 10 votos. Apesar de ter tido a oportunidade de participar da prova bate e volta, a sister perdeu a disputa e agora disputa a permanência na casa com Deniziane e Matteus.

De acordo com as pesquisas, apesar da niteroiense estar liderando as pesquisas para eliminação desta terça-feira (20). A Deniziane está em segundo lugar com mais de 40%. A votação parece que será acirrada entre as duas.

