BBB 24: Alane vai aos prantos ao vivo e Sonia Abrão detona Boninho

A dinâmica do Sincerão no "BBB 24" que aconteceu nesta segunda-feira (19), está sendo alvo de muitas críticas pelos telespectadores. Isso porque, o público considerou que a direção do programa passou dos limites para movimentar a casa. O desespero dos participantes ao ver a carta de seus familiares sendo trituradas chocou a todos. E quem não perdeu tempo e detonou o Boninho, foi a apresentadora Sonia Abrão.

A primeira sister que viu a carta passando pelo triturador foi a Alane Dias. Na dinâmica, como uma "votação", o participante escolhia uma pessoa como alvo e triturava a carta. O desespero da sister mexeu com a emoção de quem assistiu o programa, ao vivo. O choro dos participantes virou um dos assuntos mais comentados na web que tortura não é entretenimento.

Em um longo desabafo, a apresentadora do "A Tarde é Sua", Sonia Abrão, compartilhou em sua rede social a mudança da dinâmica do "BBB 24". "Estou impactada até agora com o que vi, ontem, nesse quadro do BBB! Eu jurava que seria só uma trolagem, de mau gosto, mas só uma trolagem com os brothers, que cópias das cartas enviadas pelas famílias estavam sendo trituradas, mas que, num final feliz, as originais seriam entregues a todos eles", iniciou a jornalista.

A comunicadora afirma que a direção do reality show foi cruel: "Se já estava sofrido mesmo pensando assim, diante de tantas lágrimas e tristeza, imaginem quando veio o choque de saber que só quatro seriam poupados daquele momento cruel. Cruel pra quem tinha sua carta destruída, mas também para quem tinha que triturar. Ninguém queria passar por aquilo", disparou Sônia.

Na sequência, a apresentadora questionou o por quê a direção do "BBB 24" quis provocar dor. " Não se brinca com um dos sentimentos mais profundos do ser humano, que é o amor à família, nosso mundo maior, nosso universo! Provocar tanta dor em troca do quê? Ainda mais num confinamento, onde "a saudade mata a gente... a saudade é dor pungente", como já dizia a canção".

Por fim, Sonia Abrão termina o texto afirmando que foi muito triste assistir o programa, ao vivo, ontem. "Não era simplesmente maldade [...] Não era uma "pegadinha", que passa rápido. Tinha pitadas do lado sombra, perverso! Estou triste, muito triste, por eles que passaram por isso, por nós que assistimos na tela da TV gente como a gente sendo ferida e nem conseguimos dormir à noite", finalizou a apresentadora.

