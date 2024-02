Jon Vlogs revela que está recebendo ameaças de fãs de Emily Garcia

O Youtuber Jon Vlogs, expos nas redes sociais, nesta segunda-feira (19), que desde que assumiu um relacionamento com a influenciadora Mayara Maia, vem recebendo graves ameaças. Isso porque, muitos seguidores não aceitaram o fim do namoro com Emily Garcia desde abril do ano passado.

Em uma publicação no Twitter, o criador de conteúdo fez um desabafo. "Preciso falar de uma coisa séria demais que eu tenho evitado até agora, porque estou correndo de confusão, mas infelizmente está mexendo com a segurança de quem eu amo e assim eu não consigo ficar em silencio", iniciou.

Jon Vlogs afirma que vem sendo atacados e entender que são de seguidoras da sua ex-namorada, Emily Garcia. "Desde que eu comecei a me relacionar com a Mayara nós temos sofridos ataques [...] como se existisse a menor possibilidade de eu voltar pro meu antigo relacionamento. Pessoas que não aceitam que a vida segue, as coisas mudam e que principalmente não aceitam que eu e a Mayara estamos felizes", disparou o Youtuber.

Na sequência, ele revelou que os ataques se tornaram ameaças graves. "Nos últimos dias, sofremos MUITOS ataques no Twitter e no Instagram [...] O problema é que agora as coisas passaram dos limites.

Nos últimos dias a Mayara tem recebido desse mesmo grupo de pessoas ameaças de MORTE, ameaças que vão desde uma macumba na intenção de matar até fotos com ARMAS. Isso não existe e eu não vou tolerar mais esse tipo de comentário", escreveu Jon.

Por fim, o influenciador afirmou que não vai deixar passar as ameaças e o caso será resolvido na Justiça. "Estou deixando o mais claro possível aqui para todas essas pessoas desocupadas, pessoas problemáticas e doentes [...] a partir de agora a brincadeira acabou e tudo isso vai ser resolvido na justiça".

Após o desabafo feito por Jon Vlogs, seguidores entenderam que as ameaças estão partindo de internautas que shippavam o Youtuber com a influenciadora Emily Garcia. Vale lembrar que, os dois tiveram um término conturbado, em abril do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)