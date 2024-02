Mulher de Davi após polemica com Isabelle: "dei opção de entrar solteiro"

Nesta segunda-feira (19), Mani Reggo, a esposa do participante do "BBB 24", Davi Brito, participou do podcast "PodZé". A empresária fez revelações sobre seu casamento com o motorista de aplicativo e abriu o jogo sobre ter sugerido que ele entrasse solteiro no reality show, pois tinha medo de ser "envergonhada".

A respeito das recentes polêmicas e a amizade com Isabelle Cunhã, Mani disparou. "Eu sentei com ele e falei que ele tinha a opção de entrar solteiro, que era uma decisão dele e que não iria impedir. Só pedi para ele não me envergonhar”.

Reggo também afirmou que o brother descartou essa possibilidade e chorando, teria afirmando que entraria "casado e sairia casado" do Big Brother Brasil. Em seguida, a empresária foi questionada se sentia ciúmes de Davi e ela afirmou que não. "Não, porque ele [Davi] já falou várias vezes 'com Isabelle eu só tenho amizade'. Ele já falou que me amava lá dentro, ele já contou a nossa história. Então é isso que me fortalece também".

Apesar de negar ciúmes, a esposa de Davi Brito também comentou sobre a possibilidade do baiano mudar a conduta dentro do reality. "Se ao decorrer do programa algo for para um lugar que não tem que ir, minha vida vai continuar, gente", pontuou Mani Reggo.

Vale lembrar que, estava circulando o trecho de um momento polêmico entre os dois na casa do "BBB 24", em que o Davi Brito teria tentado beijar Isabelle Cunhã. Na imagem, o baiano deixa a dançarina constrangida ao se aproximar do rosto dela e quase beijá-la. A situação aconteceu no Quarto Fada, enquanto a dançarina estava deitada na cama. No vídeo, ele ainda acaricia as bochechas da aliada e ela abaixa a cabeça.

"Ai, maninho, não aperte minha bochecha. Fica apertando a bochecha dos outros", disparou ela no momento em que ele ficava próximo ao rosto dela. Mesmo Isabelle negando, o brother permaneceu abraçando de forma afetuosa.